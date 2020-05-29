حمدوك يمتدح جهود برنامج الأغذية العالمي تجاه السودان





إمتدح رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك جهود برنامج الأغذية العالمي تجاه السودان ، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي السيد ديفيد بيزلى.

وتناول اللقاء المشروعات المستقبلية لبرنامج الأغذية العالمي التي يعتزم تنفيذها في السودان خلال الفترة القادمة والمتعلقة بالأمن الغذائي.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي دعمهم لبرامج حكومة الفترة الانتقالية بما يمكنها من تجاوز التحديات الماثله بما فيها التغلب على جائحة كورونا ، موضحاً أن السودان شهد تغييراً حقيقياً داعياً المجتمع الدولي لدعمه ومساندته .

سونا

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