حميدتي يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي





التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمقر إقامته بالخرطوم اليوم ، بالمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي (wfp )السيد ديفيد بيزلي بحضور مدير البرنامج بالسودان السيد حميد نورو.

وبحث اللقاء بين الجانبين آفاق التعاون بين السودان وبرنامج الغذاء العالمي فيما يتصل بالتصدي لجائحة كورونا والآثار المترتبة عليها ،فضلاً عن التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية خلال المرحلة الحالية وفي المستقبل.

ووصف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ، اللقاء بالمثمر والايجابي ممتدحا الدور الكبير الذي يقوم به البرنامج في مساعدة السودان.

من جانبه قال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي انه عقد عددا من اللقاءات مع المسؤولين في السودان، مشيراً الى ان لقاءه بالنائب الاول لرئيس مجلس السيادة كان مثمرا وناجحا، بحث سبل التعاون مع السودان لتقديم مساعدات للتصدي لجائحة كورونا بجانب تقديم مساعدات تنموية واقتصادية في المستقبل.

يذكر ان المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي اختتم اليوم زيارة للبلاد التقى خلالها عدداً من المسؤولين بالدولة.

سونا

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