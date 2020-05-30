إجتماع مرتقب لـ(سوداكال) مع رموز المريخ





عقد رئيس نادي المريخ آدم سوداكال وقطب المريخ نادر إبراهيم مالك إجتماعاً افتراضياً عبر الوسائط الإلكترونية نسبة لظروف جائحة (كورونا) الحالية وعملاً بالبروتوكول المقرر من وزارة الصحة.

وتناول الإجتماع القضايا المريخية بشكل عام وما يشغل مجتمع المريخ في هذه الفترة بشكل خاص، والاستحقاقات التي تواجه النادي في الفترة المقبلة.

وكشف نادر مالك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) عن مخرجات الإجتماع الذي استمر لأكثر من ساعة وهي “ضرورة انفتاح مجلس الإدارة على مجتمع المريخ والتواصل مع أقطاب ورموز النادي في هذه الفترة بغرض التوصل إلى حلول سريعة للمشاكل التي تواجه النادي- اتفق الطرفان على ضرورة عقد رئيس النادي اجتماع تشاوري مع أقطاب ورموز المريخ وترك أمر الإعداد له وتحديد الزمان والمكان للسيد نادر إبراهيم مالك- استمع سوداكال لتنوير من نادر عما قامت به لجنة “المريخ أولاً” من دور في إعداد نظام أساسي توافقي برئاسة الفريق منصور وتسليمه لمجلس الإدارة في وقتٍ سابق- أكد سوداكال أن النظام الأساسي ملك لكافة شعب المريخ ويجب أن يجد القبول من الجميع- واتفق الطرفان على ضرورة التواصل بشكلٍ دائم في الفترة الحالية وتبادل المقترحات والآراء بما يخدم المريخ الكيان”.

صحيفة الصيحة

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