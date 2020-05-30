وزير الصحة: اجازة قانون حماية الكوادر الطبية يعتبر مكسباً كبيراً لنضالات الاطباء في السودان





اجازت الحكومة يوم السبت قانون حماية الكوادر الطبية الذي نادي به العاملون في القطاع الطبي والصحي اثر تعرض عدد من الاطباء والعاملين في الحقل الطبي والصحي لمضايقات واعتداءات وهم يؤدون عملهم.

واعلن وزير الصحة الدكتور اكرم التوم ان مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء اجازا السبت قانون حماية الكوادر الصحية ووقعه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان.

وقال وزير الصحة في منبر وكالة السودان للانباء (سونا) مساء السبت ان الخطوة تعتبر مكسباً كبيراً لنضالات الاطباء في السودان .

الخرطوم (كوش نيوز)

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