بعد العدوان الإثيوبي.. مستشار البرهان متسائلاً: هل اختار الطرف الآخر المنهج العدواني سبيلاً لتحقيق أهداف غير مشروعة؟





أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة العميد د. الطاهر أبو هاجة، اليوم، أن السودان يعرف حقه وقادر على حمايته.

وقال أبو هاجة في تعليق له بشأن العدوان الإثيوبي على الأراضي السودانية، إن هذه الاعتداءات والجرائم المتكررة التي أصبحت معلومة للرأي المحلي والإقليمي والدولي، مردها لمعلومات مضللة تقول إن السودان بلغت به المشاكل الداخلية مبلغا فصار لا يقوى على حسم الاعتداءات على حدوده.

متسائلاً عن الإصرار على هذه الاعتداءات رغم الجهود الدبلوماسية والحكمة والصبر الجميل الذي تتحلى به القيادة السودانية، وتابع من المعرفة الدقيقة بعمق العلاقات بين الشعبين وأهميتها ومستقبلها، هل اختار الطرف الآخر دونما رشد ورجعة المنهج العدواني سبيلا لتحقيق أطماع غير مشروعة.

وأوضح أن الحوار وأدبه واحترام الآخر ثقافة متجذرة في الشخصية السودانية، لكن السودان يعرف حقه وقادر على حمايته.

السوداني

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