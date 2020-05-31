تجديد تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام رحلات الركاب حتى 14 يونيو 2020

جددت سُلطة الطيران المدني السوداني صباح يوم الأحد 31 مايو، قرار تمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى يوم 14 يونيو 2020 وذلك تماشياً مع الإجراءات الإحترازية التي تبنتها الدولة بإعلان الحظر الشامل في البلاد وإستثنت السلطة الرحلات الآتية من قرار الإغلاق:
1. رحلات البضائع المجدولة والإضافية.
2. رحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني.
3. رحلات الشركات العاملة في حقول البترول.
4. رحلات إجلاء الرعايا الأجانب.
ويجدر بالذكر أن القرار يصدر بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد التابعة لمجلس الأمن والدفاع وأن السيد المدير العام لسُلطة الطيران المدني عضو باللجنة العليا المذكورة وجميع الرحلات المستثناة خاضعة للتصديق المسبق من سلطة الطيران المدني السوداني.
الخرطوم (كوش نيوز)
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1 تعليق
مافي حاجه اسمها كورونا مجرد حرب اقتصادية بدأتها الصين ضد أمريكا و الاتحاد الأوربي للحصول على كل أسهم استثماراتهم بربع السعر الحقيقي لتحتل المرتبة الأولى عالميا و تتدحرج أمريكا للمرتبة الثالثة و ربما الخامسة.
و الصين لا يهما كل شعوب العالم و تبعتها كل من امريكا و الاتحاد الأوربي و الكثير من عصابات العالم في نهجها للتعويض و الخروج بأقل انتكاسات الخسارة ليبصح سعر برميل النفط أقل من ٢٥ دولار َ بذلك يكون الخليج الفارسي و على راسه السعودية قد إصابتهم أكذوبة كورونا في مقتل مما جعل كل دول الخليج لفرض مزيد من الضرائب و الغاء الدعم عن الكثير من الضروريات لتقليل العجز و تلافي كارثة انهيار أسعار النفط.
نرجع للاهم
الا و هو تعلق كل امال الحكومة الفاشلة بحبل المشلعب و هو لا يحمل غير قرعه قديمة بها روبهم الذي تخمر لدرجة تجعله مسكرا.
و الترنح بين تمديد الحظر و الخوف من ثورة التصحيح لن يوقف غضب الشعب و وعيه إذا الحكومة ساقطه ساقطه و هي في… سكرها
نقول تمديد الحظر لحماية أنفسكم فقط لحظات الهروب عند.. رياح الثورة…. لن يفيدكم ابدا
السيل….
قاد…