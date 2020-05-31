تجديد تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام رحلات الركاب حتى 14 يونيو 2020





جددت سُلطة الطيران المدني السوداني صباح يوم الأحد 31 مايو، قرار تمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى يوم 14 يونيو 2020 وذلك تماشياً مع الإجراءات الإحترازية التي تبنتها الدولة بإعلان الحظر الشامل في البلاد وإستثنت السلطة الرحلات الآتية من قرار الإغلاق:

1. رحلات البضائع المجدولة والإضافية.

2. رحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني.

3. رحلات الشركات العاملة في حقول البترول.

4. رحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

ويجدر بالذكر أن القرار يصدر بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد التابعة لمجلس الأمن والدفاع وأن السيد المدير العام لسُلطة الطيران المدني عضو باللجنة العليا المذكورة وجميع الرحلات المستثناة خاضعة للتصديق المسبق من سلطة الطيران المدني السوداني.

الخرطوم (كوش نيوز)

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