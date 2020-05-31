“خالد سلك” يرد على “غندور” (من إنصاف الأقدار أن نراكم في ثياب الحمل الوديع)





رد الأمين العام للمؤتمر السوداني، خالد عمر “سلك”، على تغريدة لرئيس المؤتمر الوطني المحلول بروفيسور إبراهيم غندور، بقوله:

‏( مدهشة هي اللغة التي يتحدث بها ابراهيم غندور، ما ذكر الظلم وكبت حرية التعبير إلا والتصق بالجماعة التي ينتمي لها).

وتابع “سلك” ( لربما يكون من إنصاف الأقدار أن يحيا المرء ليرى الكيزان مجدداً في ثياب الحمل الوديع، أمامنا المستقبل لنخطيء ونصيب، أما مشروع غندور فقد قبره الشعب ولن يعود).

وكان “غندور” قد نشر على صفحته الرسمية بـ فيسبوك قائلاً: خرج علينا أحدهم ليهددنا بقانون (قراقوش العصر الحادي و العشرين) لتكميم الأفواه و منعنا حقنا الطبيعي حتى في التعبير عن رأينا في الأوضاع الراهنة على وسائل التواصل الاجتماعي.

نقول له ان ممارسة حقنا السياسي ليست منحة من أحد، وهي حق أساسي من حقوق الإنسان كفلته كل عهود حقوق الإنسان الدولية والشرائع والأعراف.

وتابع: لن يخيفنا قانون وضعته مجموعة سياسية محدودة العدد والأفق عن ممارسة ذلك الحق.

فحقوقنا ليست منحة من أحد وفي سبيل ممارسة تلك الحقوق، نحن على استعداد تام لدفع المقابل سجناً كان أو غيره.

السوداني

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