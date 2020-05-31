الخارجية الاثيوبية تدعو للحوار الدبلوماسي لمعالجة حادثة الحدود





اعربت وزارة الخارجية الاثيوبية عن انزعاجها لما وصفته بحادثة 28 مايو على طول المنطقة الحدودية بين اثيوبيا والسودان واعربت عن تعازيهاوتعاطفها العميق مع اسر الضحايا في البلدين.

وكانت القوات المسلحة السودانية اصدرت بيانا يوم الخميس اكدت فيه تعدي مليشيات اثيوبية تدعمها قوات اثيوبية على مناطق داخل الحدود الدولية للسودان واشارت فيه الى استشهاد ضابط في الجيش وعدد من المدنيين بما في ذلك اطفال وجرح آخرين. وقال بيان القوات المسلحة ان دماء هؤلاء ستظل تشتعل حماية للتراب الوطني.

وقال بيان من مكتب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الاثيوبية انه و” بروح تسعى لاحتواء الوضع على الأرض وتجنب أي توتر إضافي، تحث الوزارة على أن يعمل البلدان معا من خلال الآليات العسكرية القائمة لمعالجة الظروف المحيطة بالحادث والتحقيق المشترك فيها وتعتقد الوزارة اعتقادا قويا أنه لا يوجد سبب مشرف يجعل البلدين يدخلان في عداء وتدعو إلى استمرار التعاون الوثيق بين الإدارات المحلية والإقليمية المجاورة لضمان السلام والأمن في المنطقة الحدودية.”

واشارت الخارجية الاثيوبية الى ان الحادث “لا يمثل العلاقات القوية بين شعبي البلدين.” وقالت ان افضل سبيل لمعالجة مثل هذه الحوادث هو الحوار الدبلوماسي القائم على اسس العلاقات الودية والتعايش السلمي بين البلدين

سونا

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