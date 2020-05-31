نزوح (2000) مواطن بسبب إعتداءات الجيش الأثيوبي على الفشقة





كشف ديوان الزكاة بولاة القضارف عن نزوح اكثر من (2000) مواطن من قرى بركة نورين وجبل حلاوة بمنطقة الفشقة بسبب الاعتداءات التي شنتها قوات الجيش الاثيوبي على المنطقة ورسم امين عام ديوان الزكاة بالقضارف محمد عبد الرحمن طه صورة قاتمة لاوضاع المواطنين الذين نزحوا جراء الاحداث وقال: انهم يفترشون الارض و يلتحفون السماء وبعضهم اتخذ من الاشجار ملاذ ووصف أوضاع المواطنين بالمأساوية وقال مدير الزكاة بحسب صحيفة المجهر إن العاملين بالديوان في المحلية تفقدوا ميدانياً الاسر المتضررة وقدموا لهم مساعدات عينية عاجلة مبيناً أن ديوان الزكاة بالولاية سيقف بدوره على أحوال الاسر المتضررة من أجل تقديم مزيد من الدعم لهم الى حين عودتهم الى قراهم وأكد ان الدعم الذي قدمه الديوان للمتضررين حتى الآن بلغ 250 الف جنيه.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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