مانيس: استقالة حميدتي من رئاسة اللجنة الاقتصادية اشاعة

نفى وزير شؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية السفير عمر بشير مانيس ماتداولته بعض وسائل الإعلام المختلفة عن استقالة رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، واكد مانيس بأن الفريق أول محمد حمدان دقلو – نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية يباشر مهامه برئاسة اللجنة ويتابع بصورة يومية أعمال اللجان الفرعية. ودعا مانيس الجميع لعدم الالتفات إلى الاشاعات التي تهدف إلى زرع البلبلة في الرأي العام.
صحيفة الجريدة
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1 تعليق
تولى حميدتى لمنصب رئيس اللجنة الإقتصادية هو إدانة لأحزاب الحرية والتغيير حاضنة الحكومة الإنتقالية وإدانة لحمدوك وحكومته وإدانة لوزير ماليته وإدانه لمانيس نفسه والذى نفى إستقالة حميدتى من رئاسة تلك اللجنة … إذ كيف يُعقل أن يفشل كل هؤلاء فى الملف الإقتصادى وهم الذين يحملون وكما يُقال شهادات دكتوراة ويُقال أنهم خبراء إقتصاديون ثم فى النهاية يُسلمون رئاسة اللجنة الإقتصادية لرجل عسكرى لا يفهم فى الإقتصاد بل فى الكلاش وفقط ولم يتلقى تعليماً عالى يؤهله للمنصب … أليس من الأخلاق والضمير والمسؤولية وقد إعترف هؤلاء بفشلهم أن يقدموا إستقالاتهم ويورونا عرض أكتافهم بدلاً من الإصرار على الكنكشة فى المنصب دون أن يؤدى هؤلاء عملاً نافعاً للشعب السودانى ؟؟؟!!!