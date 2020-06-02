مانيس: استقالة حميدتي من رئاسة اللجنة الاقتصادية اشاعة





نفى وزير شؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية السفير عمر بشير مانيس ماتداولته بعض وسائل الإعلام المختلفة عن استقالة رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، واكد مانيس بأن الفريق أول محمد حمدان دقلو – نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية يباشر مهامه برئاسة اللجنة ويتابع بصورة يومية أعمال اللجان الفرعية. ودعا مانيس الجميع لعدم الالتفات إلى الاشاعات التي تهدف إلى زرع البلبلة في الرأي العام.

صحيفة الجريدة

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