تشكيل لجنة ازالة التمكين بالجزيرة





أصدر والي الجزيرة المكلف اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير أمس قرارا رقم 28 لسنة 2020م قضى بتشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بالولاية وسمى القرار والي ولاية الجزيرة رئيسا و جمال محمد نور مقررا وعضوية 14 آخرين . وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنة في التوصية للجنة بحل أي منظمة أو جمعية او أي أزرع حزبية سياسية أو أمنية أو إقتصادية لنظام الثلاثين من يونيو 1989م والتوصية للجنة بانهاء خدمة أي شخص من أي جهاز حكومي أو بالخدمة المدنية أو اي جهة من الجهات المذكورة في المادة 7 (1 _ أ و ب) حصل على الوظيفة بسبب التمكين أو إستخدام النفوذ وإتخاذ التدابير والإجراءات والدعاوى ضد أي شخص ومحاربة الفساد والمفسدين .

مدني:مزمل صديق

صحيفة الجريدة

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