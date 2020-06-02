تجمع المهنيين يطالب باضافة مناديبه الجدد لقروب واتساب المجلس المركزي لقوى الحرية وينتظر رد خلال 48 ساعة





خاطب تجمع المهنيين السودانيين، المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير رسمياً لإضافة مناديب التجمع الخمس الجدد إلى المجلس فوراً ودون إبطاء، استناداً لخطاب رسمي سابق صادر عن مقرر التجمع.

وبحسب خطابه المشار إليه؛ فإن مجلس تجمع المهنيين السودانيين ينتظر رد قوى إعلان الحرية والتغيير حول إضافة مناديبه الخمسة الجدد لعضوية المجلس المركزي خلال(48) ساعة .

وأوضح التجمع -حسب الخطاب- أن ما يحدث داخل التجمع شأن داخلي لا يحقُّ لأيَّ جهة التدخل فيه.

وأكد التجمع أنه في حل من اي قرارات تتأخذ في ظل غياب مناديبه داخل المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير ، وسيناهض اي قرار لا يتسق مع مواقف التجمع بكل السبل المتاحة.

ونشير إلى أن مناديب التجمع السابقين في المجلس المركزي تمت ازالتهم من القروب الرسمي لأعضاء المجلس ولم تتم إضافة المناديب الجدد ما يعني انقطاع التواصل بين التجمع والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

إعلام التجمُّع

2 يونيو 2020

تجمع المهنيين السودانيين

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