خاطب تجمع المهنيين السودانيين، المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير رسمياً لإضافة مناديب التجمع الخمس الجدد إلى المجلس فوراً ودون إبطاء، استناداً لخطاب رسمي سابق صادر عن مقرر التجمع.
وبحسب خطابه المشار إليه؛ فإن مجلس تجمع المهنيين السودانيين ينتظر رد قوى إعلان الحرية والتغيير حول إضافة مناديبه الخمسة الجدد لعضوية المجلس المركزي خلال(48) ساعة .
وأوضح التجمع -حسب الخطاب- أن ما يحدث داخل التجمع شأن داخلي لا يحقُّ لأيَّ جهة التدخل فيه.
وأكد التجمع أنه في حل من اي قرارات تتأخذ في ظل غياب مناديبه داخل المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير ، وسيناهض اي قرار لا يتسق مع مواقف التجمع بكل السبل المتاحة.
ونشير إلى أن مناديب التجمع السابقين في المجلس المركزي تمت ازالتهم من القروب الرسمي لأعضاء المجلس ولم تتم إضافة المناديب الجدد ما يعني انقطاع التواصل بين التجمع والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.
إعلام التجمُّع
2 يونيو 2020
تجمع المهنيين السودانيين
تجمع المهنيين يطالب باضافة مناديبه الجدد لقروب واتساب المجلس المركزي لقوى الحرية وينتظر رد خلال 48 ساعة
خاطب تجمع المهنيين السودانيين، المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير رسمياً لإضافة مناديب التجمع الخمس الجدد إلى المجلس فوراً ودون إبطاء، استناداً لخطاب رسمي سابق صادر عن مقرر التجمع.
1 تعليق
فيها مصاريف وللا شنو؟ مهتمين بالمجلس المركزي لقوى الفشل وسرقة العرق والدم وغير مهتمين ببرلمان يجمع فئات ااشعب السوداني ولا حكومات ولائية تدير شأنه ولا انتخابات يختارون فيها من يمثلهم مع بدء تكميم الأفواه ومطاردة الكتاب والصحافيين والوسائط وسن القوانين الشيوعية المقيدة للحريات.