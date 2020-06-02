اعتداءات على القوات المسلحة من حركة تحرير السودان ومجلس الصحوة





اصدر المستشار الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة بيانا صحفيا حول اعتداءات وقعت من مجموعات تنتمي لحركة تحرير السودان ومجلس الصحوة الثوري على القوات المسلحة بجبل مرة فيما يلي تورد سونا نص البيان:-

بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة حول اعتداءات حركة تحريرالسودان ومجلس الصحوة الثوري على قواتنا بجبل مرة:

في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق السلام الشامل قامت مجموعات تنتمي لحركة تحرير السودان ومجلس الصحوة الثوري بالهجوم على قواتنا في منطقة غرب جبل مرة في انتهاك واضح وصريح لوقف اطلاق النار في محاولة للعودة بدارفور الى حالة الاحتراب والفوضى الامنيية … القوات المسلحة اذ تدين وتستنكر هذا الاعتداء تؤكد حقها في حماية مواقعها وحماية المواطنين ضد الاعمال الارهابية والاجرامية التي تقوم بها هذه الجماعات كما تحتفظ بحق الرد على اي اعتداء واتخاذ الاجرءات الكفيلة بنظافة بؤر التهديد ومنع تكرار مثل هذه الاعمال الارهابية ..

الجنة والخلود للشهداء الابرار وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والنصر للقوات المسلحة والخزي والعار لاعداء الوطن

عميد دكتور الطاهر ابراهيم ابو هاجة

المستشار الاعلامي للقائد العام

سونا

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