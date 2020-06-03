الولايات المتحدة:ننتظر نتائج التحقيق ومعاقبة من فضوا الاعتصام بصورة عنيفة





اعلنت الولايات المتحدة الامريكية انها تنتظر نتائج عمل لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة السودانية ومعاقبة من فضوا الاعتصام الذي تأتي ذكراه اليوم بذلك العنف.

وقالت السفارة الامريكية في موقعها الرسمي اليوم “نتطلع إلى نتائج تحقيق الحكومة، وإلى إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن الفض العنيف للمظاهرة”.

وقالت السفارة انهم يكرمون اليوم ذكرى الرجال والنساء والشباب السودانيين الذين ضحوا بحياتهم منذ عام في يوم – 29 رمضان الموافق ٣يونيو- حيث كانوا يطالبون بكل شجاعة بالحكم المدني في السودان والحرية والسلام والعدالة.

سونا

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