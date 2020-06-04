(الفئران) تداهم مكتب وزير الصحة وتجبره على إتخاذ تدابير إحترازية وتبني تعديلات هندسية





• شكى وزير الصحة د. أكرم على التوم من ظاهرة مزعجة بوزارته تمثلت في التواجد الكبير للقوارض (الفئران) بمكتبه والمكتب التنفيذي التابع له وطالب أكرم عبر مخاطبة رسمية السيد مدير الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية بضرورة مكافحتها وإيجاد حل جذري لها.

الطلب الوزاري لم يكتفي بذلك بل شمل الخطاب اجراء تغيير وصيانة لمكتب الوزير والمكتب التنفيذي الوزاري التابع له حددها وفصلها بدقة وتشمل عمل فاصل خارجي في بداية ممر المكاتب التنفيذية (الوزير والوكيل).. تحويل مكتب المستشار القانوني ليصبح مكتب المدير التنفيذي الوزاري مع ربط المكتب التنفيذي الجديد مع مكتب الوزير بعمل ارش او اثنين بينهما مع إستقطاع جزء من مطبخ مكتب الوزير ليصبح المكتب الفني للطباعة بالاضافة لعمل استقبال خاص لضيوف الوزير مع صيانة حمامات مكتبه واختتم د. أكرم توجيهاته التسع بالتشديد على ضرورة مكافحة الفئران جذريا بمكتبه والمكتب التنفيذي والقضاء عليها ليتم بعد ذلك تحويل الخطاب للوحدة الهندسية للإجراء والمتابعة.. ومكافحة القوارض.

طلال مدثر



شارك الموضوع :





