شركة زادنا المملوكة للقوات المسلحة تكشف تفاصيل بلاغها ضد صلاح مناع





*تعميم صحفي*

*من شركة زادنا*

*العالمية*

*للاستثمار* *المحدودة*

تابعت منصات الرأي العام والمهتمين الحوار الذي أجراه تلفزيون السودان ضمن برنامج حوار البناء الوطني يوم ٣٠ مايو ٢٠٢٠ ، وقد ذكر المدعو / صلاح مناع أثناء الحوار معه أن شركة زادنا العالمية للاستثمار المملوكة للقوات المسلحة قامت بعمليات غسيل أموال، وهو ادعاء عار من الصحة ومنافي لواقع الأمر.. وعليه فقد قامت شركة زادنا بإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كل من المدعو / صلاح مناع ، وتلفزيون السودان ، وصحيفة السوداني الإلكترونية تحت القيد ٢٨٣ بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٢٠ بنيابة جرائم المعلوماتية ردا” على هذا الادعاء الباطل الذي أضر بسمعة الشركة ومالكها (القوات المسلحة) وعملاءها.. وستواصل الإدارة القانونية للشركة تكملة الإجراءات القانونية ومراحل التقاضي حتى صدور الحكم النهائي حفظا” لحقوقها ورفعا” للإضرار التي لحقت بها..

وتود شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة أن تؤكد التزامها جانب الشفافية والوضوح في جميع أعمالها حرصا” منها على دورها المرجو في دعم اقتصاد البلاد والحفاظ على مكتسباتها..

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