معبر أرقين: نُطالب الحكومة بتسمية مراكز عزل بعينها تفادياً لما حدث بدنقلا





أكد مدير معبر ارقين الحدودي فائز ميرغني جاهزية المعبر لاستقبال العالقين بمصر خلال الأيام المقبلة وقال ميرغني الخميس أن لجنة الطوارئ الصحية بالولاية والمعبر سلَّمت مُذكرة مطالب للمجلس السيادي تشمل توفير جهاز كشف كورونا ، غُرف عزل ، عربات إسعاف ، كمَّامات ، قلفزات، مواد تعقيم لعدد (٥٠٠) موظف موزعين على (١٨) إدارة بالمعبر وضرورة فتح الكافتيريات والمطاعم للقادمين وتقديم الوجبات مجاناً ، وطالب الجهات المختصة بحسب صحيفة (السوداني) بتحديد وتسمية مراكز عزل بعينها سواءً كانت في الخرطوم أو الولايات وتوفير قوة عسكرية كافية لضبط الأمن ، وحَذَّر من تكرار الأخطاء السابقة التي أدت إلى هروب رُكاب (١٤) بص بمدينة دُنقلا بسبب نقص الترتيب، وكشف عن جدولة لرحلات العالقين بحيث تعطي الأولوية للمرضى ، كبار السِن والأطفال ، وأشار إلى أنه يتلقى عشرات الإتصالات يومياً من السودانيين في جمهوية مصر يروُّون أوضاع مأساوية يطالبون بفتح المعابر والوصول إلى ذويهم في أسرع وقت .

الخرطوم ( كوش نيوز)

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