خلو قرار مجلس الأمن من عبارة تهديد الوضع في السودان للأمن والسلم الدوليين





وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على إرسال بعثة سياسية للسودان لمدة عام وتمديد مهمة بعثة قوات يوناميد التي تقع تحت البند السابع، حتى نهاية ديسمبر القادم وخلى مشروع القرار لاول مرة في تاريخ قرارات المجلس تجاه السودان حول اليوناميد من عبارة ” الوضع في السودان يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين” واكتفى القرار بحسب صحيفة السوداني باقتصار الصفة على الأوضاع في دارفور فقط. ويتضمن قرار البعثة مهام عديدة، من بينها مساعدة الانتقال السياسي ، بما في ذلك المساعي الحميدة.المساعدة التقنية لعملية صياغة الدستور ، والتحضيرات للانتخابات. الإصلاح القانوني والقضائي ودعم تنفيذ أحكام حقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون من الوثيقة الدستورية دعم عمليات السلام وتنفيذ اتفاقات السلام المستقبلية. الخرطوم ( كوش نيوز)

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