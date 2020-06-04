لقمان يتراجع عن بعض القرارات





تراجع مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لقمان أحمد محمد عن بعض القرارات التي أصدرها أمس الأول الأربعاء والتي شملت تعين عدد من المنتجين لقيادة القنوات المتخصصة في الهيئة حيث تم إعفاء كل من قسم الله الصلحي منتج قناة الدراما وتم تعين المخرج كردش بدلا عنه، كما تم إعفاء الوليد مصطفى من منصب منتج القناة الإنجليزية والنور معنى من منصب منتج قناة الثقافة والتراث، وكان قد تم تعيينهم أمس الاول الأربعاء، وتفيد تحريات (التيار) حسب مصدر موثوق أن جهات من خارج التلفزيون هي التي أوصت بإعفاء الصلحي ومعنى و وليد بحجة أنهم يمثلون النظام البائد.

التيار

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