البنك الزراعي يعقد صفقة الذرة مُقابل السَّماد





التيارنت : علي ميرغني

قال مصدر مطلع بالبنك الزراعي لـ(التيارنت) انه تم توفير 56بالمائة من احتياج العروة الصيفية من سماد اليوريا، و 44بالمائة من سماد الداب. وأقر المصدر بقيام البنك الزراعي بمقايضة شحنات م الذرة مقابل نفس الوزن من الأسمدة، مؤكدا ان الأجراء لم يكن حصريا على شركة واحدة، وتم التعاقد مع عدة شركات ورجال أعمال لتوفير السماد مقابل الذرة وتم الاتفاق على ان يكون سعر السماد هو نفسه سعر الذرة. موضحا ان الاجراءات تم بحسب ضوابط الشراء والتعاقد التي تحكم عمل المؤسسات الحكومية.

وكشف عن ان بعض الشركات قدمت عروض لتوفير السماد باسعار عالية مقارنة، حيث قدمت الشركات عروض السماد اليوريا بسعر (53) ألف دولار، و الداب بسعر (63) الف دولار، بينما كان سعر السماد بحسب اتفاق الذرة مقابل السماد، 38) ألف دولار. وقال المصدر ان شح الدولار اجبر البنك الزراعي على هذه الخطوة، خاصة مع ضيق الزمن وبداية العروة الصيفية.. وأتهم جهات لم يسمها باستهداف البنك الزراعي بالاشاعات وعرقلة العروة الصيفية .

التيار

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