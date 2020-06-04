مدرب التنمية السوداني “الحكيم” يعطي أفكار للمغتربين مع ارهاصات إلغاء عقود ملايين الوافدين بالخليج





كتب الداعية الاسلامي ومدرب التنمية البشرية الباشمهندس محمد هاشم الحكيم، تحت هاشتاغ

#الحق_نفسك_يامغترب

#افكار_قبل_الدمار

قائلاً: معليش ما عايز احبطك لكن هاك الحقيقة : حتما سيتم الغاء عقود ملايين المغتريين بالخليج خلال هذا العام

اوصي اي مغترب عنده قروش بالتالي :

خليك ايجابي و ركز على الإبداع ومافي داعي تبقى نسخة من غيرك ، والنجاح مش انك تكرر ما فعله غيرك فالظروف مختلفة، ستكون متفرد لو فكرت بي طريقة مختلفة

سريع خش في شراكة مع مزارع واعي والحق الموسم المطري الليلة دي والله الزراعة بي فهم ذهب

ياخي انا بي شراكة سمسم اشتريت سلم 400 قنطار بي 500 الف بعتها بي مليار و ستمائة الف بربح 180% بسعر الدولار في سبعة شهور.

وكان جاهز اشتري مزرعة وابدا بي اب سبعين واشتل منقة في الشمال او موز في الوسط والنيل الأزرق

غرب امدرمان و شرق النيل فيها عروض حميلة و رخية

صديقي مهند زرع خمسة فدان نعناع عرس بيها

ما تركز كتير على الاستثمار في الخرطوم شوف منطقتك محتاجة لي شنو اشتغلو فيها ؛

يعني عادي تراكتر في القضارف او الجزيرة افضل من ترحال في الخرطوم

و تلاجة فواكه في كسلا احسن من كافتريا شارع جبرة

ياخي موضوع تصنيع الاثاث كراسي سراير الخ محتاج لي مكنات وعدة لسع ما دخلت السودان .. فكر في ادوات زي دي والله ما تتلحق باذن ربي ، شاور زول هناك و جيب معاك

حتربح خيالي لو جبت معاك بيوت محمية زراعية مستعملة يا استخدمتها يا بعتها .

ناس نجيب هايس وعربية ترحال حتما حتتعبوا ، ممكن عادي تفطرك وتغديك لكن ما بتدخل عيالك المدرسة الا تكون دارش براك ص و م في الشارع

فكروا صااح

اسرع اشتري اي اداة انتاج ان شاء الله معصرة زيت ، مصنع بلوك ، وشوف النتيجة

في حاجة اسمها نقاطة ؛ مواضيع بسيطة ناس دكان حلاقة ، و عدة كافتريا وغيرو مفيدة وقت الزنقة

جيب معاك فتايل شدة صبة ممكن تاجرها و تبيعها لو حابب

ممكن تجيب معاك عدة كهربائية للبنايين بتتاجر كويس ومشروع ما بطال ناس حفار و مثقاب دربكين و مندالة وو

عدة ورشة الحدادة المتقدمة بي شوية رأسمال اضافي ممكن تعمل ورشة في بيتكم و تصنع حاجات عجيبة للبيع سراير دواليب الخ ..

عندنا صاحبنا عوض كان في جدة شغال يشتري صواميل بس من الحراجات و مسامير شالها طبليتين كبار ومن سواكن مشى فرشها في مناطق الذهب اسع ملياردير

عليش الفاسي صديقنا مغربي يمتلك منتزه العاب اطفال قال لي جيت من قطر شحنت لي خمسة العاب كييرة مستعملة اشتريتها و صنتها وديتها المغرب دلوقت البهزو شنو يرزو ولا يقولو شنو ههه.

اشتري عربات خاصة ياباني وفكفكها صامولة صامولة أرسلها هنا اسبير في اول باخرة والله ما تخسر .

الحق سوق الخليج حتلقى في تخفيض في بضاعة رااااخية اشتري وخزن اول ما يفتح الطيران رسلها.. اسرع اكسب لانه التجار اغلبهم كاشفين هناك و مستعدين يييعوا، الحق ابدا مشروعك.

محمد هاشم الحكيم

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