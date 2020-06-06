تجمع المهنيين يؤكد دعمه لحكومة الفترة الإنتقالية





أكد تجمع المهنيين دعمه لحكومة الفترة الإنتقالية ومؤسساتها ودعم المفاوضات الجارية حاليا حتى يتحقق السلام الشامل باعتباره من أولويات الحكومة الانتقالية.

وقال مولانا اسماعيل التاج عضو تجمع المهنيين بمنبر وكالة السودان للانباء اليوم حريصون على وحدة تجمع المهنيين وقوى الثورة وقوى الحرية والتغيير واشار الى أن عهدنا مع الشهداء بتحقيق الأهداف التى من أجلها استشهدوا (حرية. سلام و عدالة) مؤكدا دعمهم الكامل لحكومة الفترة الانتقالية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء .

واشار التاج الى ان التجمع لم ولن يدعو لاسقاط الحكومة لأنها جاءت عبر تضحيات كبيرة وأكد ضرورة استكمال هياكل السلطة بتكوين المجلس آلتشريعي واعطاء فرصة كبيرة لتمثيل الشباب والمرأة علاوة على دورهم الرائد في ثورة ديسمبر المجيدة .

وأكد اسماعيل أن تجمع المهنيين يدعم قوى اعلان الحرية والتغيير باعتبارها الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية مبينا بان هناك مبادرات عديدة من أجل أن تكون قوى الحرية و التغيير أكثر فاعلية واستجابة لمطالب الشعب السوداني وتابع في حديثه ان ميلاد اعلان قوي الحرية والتغيير هي مبادرة من تجمع المهنيين وشدد على أهمية المحافظة على وحدتها وان تجمع المهنيين جزء من قوى الحرية والتغيير و لن يخرج منها .

وقال مولانا التاج “لن نسير وحدنا ولن تسير قوى الحرية والتغيير وحدها وسنشارك مع كل الفصائل الوطنية وسنمضي جميعا نحو التحول الديمقراطي وبناء الثقة ووطن جديد” .

وأوضح التاج ان تجمع المهنيين يطالب باجازة قانون النقابات بالسرعة المطلوبة حتى يتم تكوين نقابات لها استقلاليتها و مهنيتها معبرة عن تطلعات جماهيرها دون تجيير هذه النقابات لأي فصيل او جهة معينة .

سونا

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