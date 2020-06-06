التعايشي:الاتفاق على قضايا المؤتمر الدستوري كجزء من صناعة الدستور





أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، الاستاذ محمد حسن التعايشي عن الاتفاق بشكل تام على كل الموضوعات المتعلقة بالمؤتمر الدستوري بما يضمن قيامه وفقا لما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية بمشاركة جميع السودانيين ومواطني الأقاليم بصفة خاصة كجزء من عملية صناعة الدستور.

وقال التعايشي في تصريح صحفي اليوم عقب جلسة المفاوضات الثالثة حول القضايا القومية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس بفندق السلام روتانا، بين وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي وكافة أطراف عملية السلام بجوبا ، بحضور وفد الوساطة برئاسة توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير للشئون الأمنية ، قال “اتفقنا على المبادئ الأساسية ، وضمنا انشاء قانون مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري بإشراك كل المجموعات بما في ذلك كتل السلام لضمان قيام المفوضية على الأسس المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية كالاستقلالية والمهنية.” .

وفيما يلي مؤتمر نظام الحكم أشار الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة ، الى ان الاتفاقيات أقرت مبدأ رجوع السودان الى نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي بالسلطات الفيدرالية الواسعة التي تم النص على جزء من سلطاتها في بعض اتفاق البروتوكولات.

وكشف التعايشي عن الاتفاق علي قيام مؤتمر نظام الحكم خلال ستة أشهر من توقيع اتفاق السلام بجانب الاتفاق على مهام نظام الحكم فيما يلي المستويات والحدود والهياكل .

ولفت سيادته الى ان جلسة الغد ستناقش هيكلة القطاع العدلي والتعداد السكاني واسس الانتخابات والمؤسسات المناط بها إعادة توزيع الموارد بالبلاد.

سونا

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