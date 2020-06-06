وزيرة الخارجية: من حق اثيوبيا بناء سدود وفقا لاعلان المبادئ





قالت الاستاذة أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية إن اثيوبيا من حقها أن تبني السدود داخل اراضيها وأن تستفيد من المورد المائي منوهة الى أن ذلك يجب أن يكون وفقا للمواثيق والعهود الدولية والمبادئ الأساسية التي تم التوقيع عليها من قبل السودان ومصر اثيوبيا .

وأكدت أسماء في حوار لها على تلفزيون السودان القومي مساء يوم السبت ضرورة جلوس السودان واثيوبيا ومصر الى التفاوض بشأن ملف سد النهضة مبينة أن السودان ظل على الدوام يدعو الى التفاوض باعتبار أن الطريق الوحيد لحل مثل هذه الخلافات هو التفاوض .

وأشادت أسماء بدور الوسيط الأمريكي ممثلا في البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث وتسهيل الوصول الى نقاط التقاء مشيرة الى أن الوسيط الأمريكي كان يتابع الملف بصورة لصيقة ويظهر اهتماماً كبيراً لإحداث التوافق في الملف .

ودعت وزيرة الخارجية الوسيط الأمريكي الى الإستمرار في جهوده الرامية للوصول بهذه الأزمة الى نهايات مرضية للأطراف الثلاثة .

وعبرت أسماء عن أملها في أن تلتئم المفاوضات في أقرب وقت بين وفود الدول الثلاث وأن تصل الوفود الى حلول مرضية وملبية لطموح البلدان الثلاثة في الاستفادة من مياه النيل .

سونا

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