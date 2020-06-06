لجنة الطوارئ الاقتصادية: نركز على توفير السلع الاستراتيجية





وقفت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في اجتماعها اليوم برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة الفريق اول محمد حمدان دقلو ،بحضور الرئيس المناوب للجنة رئيس مجلس الوزراء د عبدالله حمدوك ،على اداء لجانها الفرعية المختلفة بالتركيز على لجنة المحفظة والتي تهتم بتوفير السلع الاستراتيجية بالبلاد .

وقال المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ادم حريكة في تصريح صحفي ، ان الاجتماع اثنى علي التقدم الكبير الذي احرزته اللجان المختلفة في عملها ، مشيرا الي ان اللجنة ستعقد اجتماعا خلال هذا الاسبوع يتم خلاله البدء في تنفيذ عدد من التوصيات علي راسها محفظة الذهب

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