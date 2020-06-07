بيان من مجلس الأمن والدفاع السوداني





جمهورية السودان

مجلس الأمن والدفاع

⭕ بيان صحفى

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١- رحبت حكومة السودان فى اجتماع مجلس الأمن والدفاع رقم (١٢) الذى انعقد بالقصر الجمهورى بتاريخ ٧/ ٦/ ٢٠٢٠م بالقرار رقم ٢٥٢٤ (٢٠٢٠م) الخاص بإنشاء بعثة انتقالية لتقديم الدعم الفنى لحكومة الفترة الانتقالية والقرار رقم ٢٥٢٥ (٢٠٢٠م) الخاص بتمديد عمل بعثة اليوناميد حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، الصادرين من مجلس الأمن الدولى بتاريخ ٣ يونيو ٢٠٢٠م.

٢- تاتى هذه القرارات استجابة إلى طلب خطاب حكومة السودان للامين العام الامم المتحدة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٠م. وأكد مجلس الأمن والدفاع أن هذه القرارات سوف تسهم فى دعم استقرار الفترة الانتقالية وعودة السودان للاسرة الدولية مع التأكيد الوارد فى القرارين على حفظ الحقوق الوطنية الكاملة.

٣- ابدى مجلس الأمن والدفاع بعض التحفظات على القرارين وأكد على الاستمرار فى العمل المشترك مع الامم المتحدة ومجلس الامن الدولى والاتحاد الأفريقى والأصدقاء والشركاء للتوصل إلى حلول تتسق مع ماورد فى خطاب طلب السودان وحقوقة فى الحصول على الدعم الفنى المطلوب والمحافظة على أمن وسيادة السودان.

الأستاذ الأستاذ حسن محمد شيخ إدريس قاضى

عضو #مجلس_الأمن_والدفاع

نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا.

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اعلام مجلس السيادة الانتقالي

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