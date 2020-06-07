السودان يتحفظ على قرارات مجلس الأمن حول البعثة الأممية





رحبت حكومة السودان بالقرار رقم 2524 الخاص بإنشاء بعثة انتقالية لتقديم الدعم الفنى لحكومة الفترة الانتقالية والقرار رقم 2525 الخاص بتمديد عمل بعثة اليوناميد حتى 31 ديسمبر 2020 ، الصادرين من مجلس الأمن الدولى “الاربعاء”.

وابدى مجلس الأمن والدفاع في اجتماع بالقصر الجمهوري “الاحد” بعض التحفظات على القرارين.

وقال عضو مجلس الأمن والدفاع، حسن محمد شيخ ادريس، إن القرارات تأتي استجابة لطلب خطاب حكومة السودان للأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 27 فبراير 2020، وأكد أنها ستسهم فى دعم استقرار الفترة الانتقالية وعودة السودان للأسرة الدولية مع التأكيد الوارد فى القرارين على حفظ الحقوق الوطنية الكاملة.

وأكد شيخ ادريس على الاستمرار فى العمل المشترك مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى والاتحاد الأفريقى والأصدقاء والشركاء للتوصل إلى حلول تتسق مع ماورد فى خطاب طلب السودان وحقوقة فى الحصول على الدعم الفنى المطلوب والمحافظة على أمن وسيادة السودان.

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