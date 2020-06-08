الجيش يعدل مسمى (قوات الدفاع الشعبي) إلى إدارة الاحتياط





وجه رئيس أركان القوات المسلحة ، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أمس، بتغيير اسم قوات الدفاع الشعبي، إلى “إدارة الاحتياط”.

وطبقا لوثيقة رسمية للقوات المسلحة انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن مدير إدارة التنظيم والتسليح، اللواء الركن، طارق محمد عرابي، وجه الإدارات والقيادات والمناطق والفرق والأسلحة والمعاهد والكليات والمراكز العسكرية، بمخاطبة قوات الدفاع الشعبي، باسم “إدارة الاحتياط” في المخاطبات الكتابية، وباحتياط الخرطوم في العنوان التلغرافي.

وأوضح عرابي، في إشارة أرسلها إلى القيادات العسكرية، إن تعديل مسمى قوات “الدفاع الشعبي” إلى قوات “إدارة الاحتياط”، جرى خلال اجتماع رئاسة هيئة الأركان بتاريخ الثاني من يونيو الجاري.

وبعد انتشار الوثيقة العسكرية، ذكرت القوات المسلحة على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، إن “تعديل مسمى قوات الدفاع الشعبي، إلى إدارة الاحتياط تم بعد حل هذه الإدارة، وأصبحت تتبع لوزارة الدفاع ولا علاقة لها بهيئة الأركان، وجاء ذلك ضمن تعديلات كثيرة ومهمة في القوات المسلحة، وهو ليس أمرا منعزلا، خاصة وأن هناك تطوير وتغيير يشهده الجيش في هيكلتها”.

وأوضح أن للدفاع الشعبي مقرات ومعدات لوجستية وعهد خاصة في العاصمة والولايات ستؤول للوحدة الجديدة.

ولاقى القرار ردود أفعال واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي مستهجنة للخطوة باعتبارها التفافا على حل المنظومة التي تضم عناصر من الإسلاميين الموالين للنظام السابق.

صحيفة الجريدة

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