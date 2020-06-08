القوات المسلحة تنفي إعادة هيئة العمليات وحل الدفاع الشعبي

أكدت القوات المسلحة أنهُ تم حل الدفاع الشعبي ومنسقيته ومنسيقات الخدمة الوطنية مشيرةً إلى أنهُ قرار لا رجعة فيه وأنه تم تسريح كل منسوبي هذه الأجسام واستلام مقارهم وعهدهم المُختلفة وتوظيفها في وحدات مختلفة تخدم القوات المسلحة.
وطبقًا لتعميم صحفي أكد المستشار الأعلامي للقائد العام عميد الطاهر أبو هاجة أن القوات المسلحة تؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن عودة قوات الدفاع الشعبي وتغيير اسمه وعودة قوات العمليات بجهاز المخابرات العامة.
وأضاف: لا يوجد أي جسم قائم بمثل ما ورد في المعلومات المغلوطة المتداولة التي قصد منها الاساءة للمؤسسة العسكرية بما يخدم أجندة أعداء الوطن.
وأوضح: القوات المسلحة تعيد تنظيمها وهيكلتها وفق متطلبات التغيير الحالي الساعي لإزالة المظاهر الدالة على عدم الاحترافية والولاء لغير الوطن، مؤكدًا أن القوات المسلحة لن تنشيء أي أجسام تخالف عهدها مع الشعب.
صحيفة السوداني
1 تعليق
الكيزان يكذبون الكذبة ويصدقونها مثلهم مثل اشعب الاكول كذب على الناس بان توجد وليمة بمنزل فلان وعندما ذهب الناس الى ذلك المنزل هرول اشعب ايضا ليسبقهم اليه قائلا ربما يكون ما قلته حقيقه حتى لا تفوتنى الوليمة ان طلعت كذبتى حقيقة
الكيزان يطلقون الاكاذيب ويصدقونها تغيير اسم الدفاع الشعبى واعادة هيئة العمليات كباشى وما ادراك ما كباشى كل ذلك لانهم اصبحوا يعيشون على الكذب وبث الاحباط فى نفس الشعب فهذا اضحى السلاح الوحيد الذي بيدهم بعد ان تفرقت بهم السبل وتقطعت بهم الاسباب جراء جرائمهم النكراء التى ارتكبتوها فى حق الوطن فبعد ان عاشوا في القصور صعبت عليهم عيشة الجحور التى سيقبرون بها فلن يعيشوا فى الهواء الطلق بعد اليوم لان الشعب لهم بالمرصاد بعد ان اصبحت كلمة كوز عار يتبرأ منها كل شخص وشتيمة يبكى منها الاطفال