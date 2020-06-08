القوات المسلحة تنفي إعادة هيئة العمليات وحل الدفاع الشعبي





أكدت القوات المسلحة أنهُ تم حل الدفاع الشعبي ومنسقيته ومنسيقات الخدمة الوطنية مشيرةً إلى أنهُ قرار لا رجعة فيه وأنه تم تسريح كل منسوبي هذه الأجسام واستلام مقارهم وعهدهم المُختلفة وتوظيفها في وحدات مختلفة تخدم القوات المسلحة.

وطبقًا لتعميم صحفي أكد المستشار الأعلامي للقائد العام عميد الطاهر أبو هاجة أن القوات المسلحة تؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن عودة قوات الدفاع الشعبي وتغيير اسمه وعودة قوات العمليات بجهاز المخابرات العامة.

وأضاف: لا يوجد أي جسم قائم بمثل ما ورد في المعلومات المغلوطة المتداولة التي قصد منها الاساءة للمؤسسة العسكرية بما يخدم أجندة أعداء الوطن.

وأوضح: القوات المسلحة تعيد تنظيمها وهيكلتها وفق متطلبات التغيير الحالي الساعي لإزالة المظاهر الدالة على عدم الاحترافية والولاء لغير الوطن، مؤكدًا أن القوات المسلحة لن تنشيء أي أجسام تخالف عهدها مع الشعب.

صحيفة السوداني

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