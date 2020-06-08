شاهد بالفيديو والصور.. حارس المريخ وعروسته ينشران فيديو من شهر العسل يكشفان فيه تفاصيل زواجهما ويؤكدان ما بتربطنا علاقة قرابة ببعض وجمعنا الحب





لليوم الثاني على التوالي تصدر خبر زواج حارس مرمى المريخ السوداني السابق والخرطوم الوطني الحالي قائمة أهم وأبرز الأخبار على السوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب رصد محرر كوش نيوز فقد ظهر الحارس الدولي رفقة عروسته في مقطع فيديو مباشر بث على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كشفا من خلاله عن بعض الكواليس التي سبقت زفافهما وعن العلاقة التي جمعت بينهما.

حيث قالت العروس (نحنا صراحة ما بنبقى لبعض أصلا لكن تعرفنا على بعض ليقاطعها زوجها دا الحب يا جماعة, تعبير العريس أسعد عروسته ما جعلها تضحك بسعادة وتعبر عن ذلك بقول “أحيييا” ).

كما كشف حارس المريخ عن الفريق الذي تشجعه زوجته وأكد أنها تشجع المريخ لتقاطعه العروس وتنفي هذه المعلومة وتصرح بتشجيعها للهلال الند التقليدي للمريخ عكس زوجها.

الخرطوم _ النيلين

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