(الشعبية) جناح الحلو تنفي موافقتها على تأجيل العلمانية





نفت الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو اتفاقها مع الوساطة الجنوبية على تأجيل مناقشة (العلمانية وحق تقرير المصير) إلى الجولات النهائية من التفاوض، وأكدت أنها اتفقت مع الوساطة على إستئناف التفاوض دون الاتفاق معها على أي مواضيع للنقاش عند استئناف التفاوض .

وأوضحت الحركة الشعبية في بيان لها أمس باسم السكرتير العام للحركة عمار أمون دلدوم, أنها وقعت على اتفاق حول ملفات التفاوض وترتيبها بتاريخ 18 اكتوبر 2019 مبينة أنها ملتزمة بذلك الأتفاق دون تغيير .

وجددت الحركة موقفها وقالت إنه في حال عدم تحقيق العلمانية وفصل الدين عن الدولة فانها تتمسك بحق تقرير المصير وأن ذلك يمثل موقفها المبدئي ولا تتنازل عنه.

وكان قد وافقت الحركة الشعبية جناح الحلو على استئناف التفاوض.

صحيفة الجريدة

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