وزير المالية: شكّلنا لجنة لمعالجة العجز في سداد الأجور





كوّنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لجنة برئاسة وكيل المالية، لمعالجة عجز سداد الأجور بالهيكل الراتبي الجديد للعاملين بالوحدات الحكومية، بالمركز والولايات، على أن يتم عقد اجتماع مع جميع ولاة الولايات نهاية الأسبوع الجاري.

وأقر وزير المالية د. إبراهيم البدوي في تصريح لـ(السياسي)، الاثنين، بوجود عجز في تسديد المرتبات للعاملين بالدولة في بعض الهيئات والمؤسسات العامة بالمركز والولايات.

وأوضح أن الأمر متعلق بموضوع الهكيل الوظيفي، بجانب أن بعض الولايات، قامت بتوظيف عدد كبير من العاملين بدون مُوافقة وزارة المالية الاتحادية خلال الفترة الماضية، وتابع الوزير: بعض الهيئات مثل هيئة المياه تتلقّى معونة من وزارة المالية في دفع مرتبات عامليها، لأن بها إعداداً كبيرة من العاملين، مؤكداً أن بعض الهيئات تحتاج إلى إعادة تدقيق في التوظيف، مشيراً إلى أنهم في تواصل مستمر مع تلك الهيئات لمعالجة قضية المرتبات في أقرب فرصة ممكنة، واعتبر البدوي عجز سداد المرتبات أمراً طبيعياً، خاصّةً في ظل حدوث هيكلة الرواتب التي ستحقق مكاسب كبيرة للدولة، على حد تعبيره.

صحيفة التيار

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