مناوي: نطالب بإبقاء دارفور تحت فصلها السابع لحين تغيير الأوضاع





قال رئيس حركة جيش تحرير السودان، مِنّي أركو مِنّاوي، في تغريدة له في تويتر، بحسب صحيفة السوداني ” ‏كما عبرنا من القبل، نكرر ترحيبنا للبعثة الأمنية المدنية مع مطالبة إبقاء دارفور تحت فصلها السابع لحين تغيير الأوضاع بعودة آخر لاجئ ونازح طوعاً”.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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