مناوي: نطالب بإبقاء دارفور تحت فصلها السابع لحين تغيير الأوضاع

قال رئيس حركة جيش تحرير السودان، مِنّي أركو مِنّاوي، في تغريدة له في تويتر، بحسب صحيفة السوداني ” كما عبرنا من القبل، نكرر ترحيبنا للبعثة الأمنية المدنية مع مطالبة إبقاء دارفور تحت فصلها السابع لحين تغيير الأوضاع بعودة آخر لاجئ ونازح طوعاً”.
الخرطوم: (كوش نيوز)
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4 تعليقات
تاجر الحرب
جون قرن صرخ 22 سنة وقع سلام وما صرف مرتب توفي عظه لمن يتعظ
0000000000000 الحين لا تنظر لهذا البلد من وجهه الساسة ومن يحكم هنالك مواطنين بشتى ولايات السودان مظلومين مقهورين نحن الاسبوع الفات توفيت بنتين في الوضوع ولادة بسبب المستشفى والدكتور اي سياسي يصح وينتبه هنالك مظاليم دعواهم اقوى من اقوى سلاح بوجه الارض عمر البشير ما سقط الا بدعاء المظلومين نساء ورجال ينوا من الجوع داخل بيتوه العفه تحبسهم من سؤال الناس اتقوا الله لا بتنفعك المخابرات المصرية ولا الفرنسية ولا الاموال التي ترتزقها بدماء الغلاباء من استقلالك لهم
فعلا دي فرصتكم يا متمردي دارفور البلد حاكمينها سلل اهر ما عندهم الوطنية و الغيرة على الوطن.. لا يعمهم اذا حكموا تحت حماية المستعمر و لا يهمهم تمجيد من حمل السلاح حتى بعد الثورة و العمل على حمايتهم و لو بجيش مستعمر و لا يهمهم طعن جيش البلاد حامي حكومتهم نفسها من الخلف.. هذي زمانكم فامرحوا.
فعلا دي فرصتكم يا متمردي دارفور البلد حاكمينها شلل ما عندهم الوطنية و الغيرة على الوطن.. لا يهمهم اذا حكموا تحت حماية المستعمر و لا يهمهم تمجيد من حمل السلاحزضد الدولة حتى بعد الثورة و العمل على حمايتهم و لو بجيش مستعمر و لا يهمهم طعن جيش البلاد حامي حكومتهم نفسها من الخلف.. هذي زمانكم فامرحوا