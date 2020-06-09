الحركة الشعبية تنفي قبولها تأخير العلمانية وتقرير المصير للجولات الأخيرة





نفت الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو اتفاقها مع الوساطة الجنوبية على تأجيل مناقشة (العلمانية وحق تقرير المصير) الى الجولات النهائية من التفاوض مشيرة الى أنها اتفقت مع الوساطة على إستئناف التفاوض دون الاتفاق معها على أي مواضيع للنقاش عند استئناف التفاوض .

وأشارت الحركة الشعبية في بيان لها مساء اليوم الإثنين باسم عمار امون دلدوم السكرتير العام للحركة , الى انها وقعت على اتفاق حول ملفات التفاوض وترتيبها بتاريخ 18 اكتوبر 2019 مبينة أنها ملتزمة بذلك الأتفاق دون تغيير .

وجددت الحركة موقفها وقالت إنه في حال عدم تحقيق العلمانية وفصل الدين عن الدولة فانها تتمسك بحق تقرير المصير وأن ذلك يمثل موقفها المبدئي ولا تتنازل عنه .

وكان مراسلنا من جوبا قد تلقى اليوم إفادة من وسطاء بأن الحركة الشعبية وافقت على استئناف التفاوض وتأخير علمانية الدولة وتقرير المصير الى الجولات النهائية .

سونا

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