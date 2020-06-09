لجنة التمكين تصدر أمر بالقبض على الصادق الرزيقي





كشف الاتحاد العام للصحفيين السودانيين عن إصدار لجنة إزالة التمكين يوم الاحد أمر قبض في مواجهة رئيسه الصادق الرزيقي لرفضه تسليم مقر الاتحاد. وأعلنت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب عن تسلمها تقرير الاتحاد السوداني حول أوضاع الحريات الصحفية بالبلاد. وأوضحت الأمانة في تعميم صحفي بحسب صحيفة الوطن ان التقرير تضمن انتهاكات تجاه الصحفيين بالاستدعاء والاعتقال وتعطيل صدور الصحف ووضع الاتحاد في قبضة السلطات وشملت الانتهاكات في التقرير تهديد الرزيقي وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصحافيين بمنع السفر وأشار التقرير إلى أن 4 وسائل إعلام خاصة تعمل تحت إشراف إداريين عينتهم الحكومة. الخرطوم ( كوش نيوز)

شارك الموضوع :





