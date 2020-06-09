الخارجية: عودة العالقين بالخارج دون تكاليف





قالت وزارة الخارجية، إن أعداداً مقدرة من المواطنين السودانيين العالقين بالخارج، تقدموا بمقترحات وطلبات تتعلق باستعدادهم لتحمُّل تكاليف الحجر الصحي بالداخل عند عودتهم.

وأضافت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنها عرضت كل الطلبات والمقترحات على اللجنة العليا للطوارئ الصحية، تقديراً للظروف التي ظل يواجهها العالقون نتيجة للاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للتصدي لجائحة (كورونا) ومنها إغلاق الأجواء والمعابر، ووافقت اللجنة -من حيث المبدأ في وقتٍ سابق- على حصر أسماء الراغبين في تحمُّل تكاليف الحجر الصحي.

وقال البيان “وفي هذا السياق، أبدت شعبة الفنادق استعدادها التام للمشاركة في هذه الحملة الإنسانية، وحددت تكاليف الاستضافة”.

وأضاف “وبناءاً على ذلك، قامت السفارات ببذل جهود كبيرة ومقدرة في حصر أسماء الراغبين في العودة والتكاليف التي تم تحديدها، وذلك قبل العدول عن هذه الفكرة، بواسطة اللجنة العليا للطوارئ الصحية وتجاوزها تماماً، ومن ثم المضي قُدُماً في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بعودة جميع العالقين إلى أرض الوطن بسلام دون تحميلهم لتكاليف الحجر الصحي.

الصيحة

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