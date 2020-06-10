العدل والمساواة: مثول كوشيب أمام الجنائية إنتصار للعدالة





أكدت حركة العدل والمساواة السودانية، أن مثول علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية يُعتبر انتصاراً للعدالة وضحايا البشير ونظامه الفاشي البائد ورسالة للديكتاتوريين والطغاة. وشددت على أن زمن الإفلات من العقاب قد ولّى بلا رجعة، وأن جدار الحصانة الزائفة للحكام الذين يعتقدون أن كراسييهم قد تمنحهم الحق لانتهاك حقوق مواطنيهم دون محاسبة قد تلاشى.

واشادت الحركة في بيان صحفي بحسب صحيفة الصيحة اليوم الأربعاء، بتعاون أفريقيا الوسطى وتشاد وفرنسا وهولندا مما أسفر عن تسليم كوشيب للجنائية الدولية، ودعت حكومة السودان الانتقالية أن تحذو حذو هذه الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم عمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون تماشياً مع الإلتزام الذي قطعته في منبر جوبا لمفاوضات السلام بالتعاون غير المحدود مع المحكمة الدولية لمثول الذين صدرت بحقهم أوامر القبض أمام المحكمة في لاهاي. وهنأت الحركة النازحين واللاجئين وضحايا حروب الإبادة في دارفور بمناسبة مثول كوشيب أمام محكمة الجنايات الدولية.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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