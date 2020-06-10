والي الخرطوم يوجه بالتحقيق في حادثة الاعتداء على أسرة الشهيد كشه





اصدر والي الخرطوم دكتور يوسف آدم الضي بيانا الأربعاء على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها ولاية الخرطوم بقيام مجموعة من فلول النظام البائد باختراق الحظر الصحي والاعتداء على أسرة الشهيد كشه بمنزلهم الكائن وسط الخرطوم

وحيا الوالي اسرة الشهيد كشه ووالده ووالدته اللذان تعلمنا منهم معاني الصمود والجسارة وعظم الفداء والتضحية وعبر عن اسفه للتعدي والعدوان الذي وقع عليهم من بعض فلول قوى الردة وأعتذر الوالي نيابة عن نفسه وعن حكومة ولاية الخرطوم لهذا الحادث وجزم الوالي ان هذا الحادث لن يمر بدون عقاب ووجه الضي من موقعه كوالٍ مكلف ورئيس لجنة أمن الولاية بالتحقيق الفوري في هذا الحادث ومعاقبة مرتكبيه وفقا للقانون.

وقال الوالي :في الوقت الذي تسعى فيه الولاية من الخروج من الأزمة الصحية الناجمة من تفشي كورونا التي وضعت العالم كله تحت رحمة الاجراءات الاحترازية التي عانى منها الجميع وعانينا نحن منها نتفاجأ بمن يتحدون السلطات ويخرقون إجراءات الحظر الصحي في مسلك غير مسئول ولا يقيم وزنا لحياة المواطنين ويكشف الافلاس السياسي والأخلاقي الذي وصل اليه فلول النظام البائد فكلما تقدمت ثورة ديسمبر من تحقيق أهدافها وكشف فساد رموز النظام البائد تتحرك الفلول لايقاف مسيرة كشف فساد قادة النظام السابق

واضاف “أُكد لكم أن مسيرة الثورة قادمة بقوة ومستمرة في كشف فساد النظام المباد وأن الذين يدعون الديمقراطية ويتمشدقون بها لاجل ازاحة نظام ديمقراطي رفض الديكتاتورية واتاح الحريات نؤكد لهم ان الشعب لن يسمح بعودتهم مرة أخرى”

وشدد الوالى على ضرورة التزام الجميع بالاجراءات الصحية والتدابير الامنية وقطع بمواجهة التفلتات والمتفلتين وووجه الوالي كافة الاجهزة باتخاذ التدابير التي تضمن أمن وسلامة المواطن .

سونا

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