كمال كرار : موكب الفلول قُصد منه تخويف لجنة التمكين





قلل القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار من المظاهرات المحدودة التي قادها الفلول أمس بالخرطوم ووصفها بأنها زوبعة في فنجان ، وقال كرار لـ(الجريدة): هذه التظاهرات لا ترق الى مستوى احتجاجات، وأرجع خروج الفلول لاثبات وجودهم في الساحة ، وقطع بأن هدفهم الحاق الخوف بلجنة أزالة التمكين على خلفية قراراتها الأخيرة التي أصدرتها أمس الأول .

وأتهم كرار بعض أفراد القوات الأمنية بالتواطؤ مع النظام البائد وأكد أن بعضهم مازالوا يتلقون الأوامر منهم ، وطالب باعادة هيكلة القوات النظامية حتى تعبر عن عقيدة قتالية موحدة ، وقطع كرار بأن الاسلام السياسي والحركة الاسلامية بمختلف مسمياتها لن تعود ولو بعد الف عام الى حكم البلاد.

وانتقد كرارعدم تفكيك بنية النظام السابق وشدد على ضرورة تصفيته من جذوره مؤكداً أن البطء في ذلك ساعد الفلول على تكرار احتجاجاتهم ، ودعا الحكومة الاسراع في محاكمه رموز النظام البائد ساخراً من محاكمة الرئيس المخلوع ، وأردف يجب أن لا تكون المحاكمات في تهمة (هايفة) وزاد إذا تمت محاكمتهم ونالوا الجزاء العادل على جرائمهم لما خرج الفلول ، وشدد على ضرورة تفكيك بنية النظام السابق والاسراع في تشكيل هياكل السلطة المدنية.

الخرطوم : عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة

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