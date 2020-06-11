العدل و المساواة تدعو “الانتقالية” للتعاون مع الجنائية وتسليم المطلوبين





طالبت حركة العدل والمساواة الحكومة الانتقالية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير و عبد الرحيم حسين و احمد هارون تماشيا مع الإلتزام الذي قطعته في منبر جوبا لمفاوضات السلام وعلى غرار تسليم علي كوشيب نفسه للجنائية.

وقالت الحركة في بيان ممهور بتوقيع الناطق الرسمي باسم الحركة معتصم محمد أحمد تحصلت (الجريدة) على نسخة منه إن مثول كوشيب امام المحكمة الجنائية الدولية يعتبر انتصار للعدالة و ضحايا البشير و نظامه الفاشي البائد و رسالة للدكتاتوريين و الطغاة أن زمن الافلات من العقاب قد ولّى بلا رجعة و تلاشى جدار الحصانة الزائفة للحكام الذين يعتقدون ان كراسييهم قد تمنحهم الحق في انتهاك حقوق مواطنيهم دون محاسبة.

واثنت الحركة على تعاون كل من افريقيا الوسطى و تشاد و فرنسا و هولندا الذي اسفر عن تسليم علي كوشيب الى الجنائية الدولية. ودعت الحكومة الانتقالية أن تحذو حذو هذه الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية و تسليم المطلوبين لدى المحكمة.

الخرطوم :حمد الطاهر

صحيفة الجريدة

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