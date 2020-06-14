حمدوك “الساخر”: أقف أمامكم حاسر الرأس والشكلة بين أكرم وزير الصحة والبدوي وزير المالية غبارها فوق.. لا في تناغم ولاشي، عين وصابتنا





تحظى منشورات مرحة بتفاعل كبير على صفحة ساخرة على فيسبوك باسم (الخبير الإقتصادي حمدوك)، ويشير مرافبون على خطورة الصفحات المزيفة على فيسبوك والتي إنتشرت بأسماء مشاهير في السودان فيما يعتبرها البعض تنفيس لما يعيش فيه الشعب من أزمات متواصلة.

ومن اخر المنشورات الساخرة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) بحسب ما نقل محرر النيلين (جماهير شعبنا العظيم أقف أمامكم اليوم حاسر الرأس والشكلة بين الود أكرم وزير الصحة والود البدوي وزير المالية غبارها فوق والبيانات تطاقش ، أصبحنا لا نعمل مع بعض ولافي تناغم ولاشي ، عين وصابتنا ).

وظهرت خلافات في العلن بين وزارة المالية والصحة حيث اتهم وزير الصحة الاتحادي د. أكرم علي التوم وزارة المالية باستخدام اموال جائحة كورونا لصالح كهرباء بورتسودان وسداد مستحقات المبعوثين للخارج وأشياء أخرى.

وكانت وزارة المالية نفت في بيان لها يوم السبت، التصرف في الهبات والإعانات المخصصة لمواجهة جائحة كورونا، واكدت تسليمها لوزارة الصحة الاتحادية والجهات الأخرى ذات الصلة. وقالت أنها قدمت دعماً مباشراً لوزارة الصحة بقيمة 6 مليار جنيه، إضافة لنحو 3 مليار لتمويل مشروع وزارة الرعاية للأسر المتعففة.

ومن تعليقات رواد التواصل الإجتماعي حول الأزمة كتب أحدهم (فوز حزب الأمة برئاسة إتحاد المزارعين بالحزيرة أجج الصراع بي الشيوعيين وحزب الأمة ..

أكرم في كل يوم يثبت بأن إنتماءه للحزب الشيوعي يغلب على وطنيته ومهارته وخبرته ..

لم يكترث لموت الناس امام المستشفيات ولا للإستقالات ولا للعالقين ولا لشركات الأدوية وحديثه الآن فقط ليشفي غليله من البدوي ولمدارة فشله الواضح ..

من يترك الأطباء دون عون والمرضى للموت وهو نائم في بيته لن يصحو فجأة ليبحث عن الدواء الآن ..

إدعاء للبطولة ومحاولة للتنصل من المسؤولية مع اقتراب ٣٠ يونيو ..

الحماقة أعيت من يداويها).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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