مسار دارفور : السلام بات وشيكاً





أكد القيادي بالجبهة الثورية السودانية، كبير مفاوضي مسار دارفور أحمد تقد لسان، حسم كثير من القضايا العالقة في المفاوضات، وأن السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية بات وشيكاً.وقال تقد إن المفاوضات في منبر جوبا تسير بصورة جيدة وستقود إلى سلام قريباً.

وأضاف تقد طبقاً لوكالة السودان للأنباء امس، بأن أطراف التفاوض فرغت من معظم القضايا، والآن يتركز النقاش في ملف الترتيبات الأمنية وإجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وهي المرحلة قبل الأخيرة، توطئة لمناقشة إصلاح وتطوير المؤسسة العسكرية.

وقال: “يمكن التوصل فيها إلى توافق قبل الزمن المضروب لنهاية هذه الجولة”. واعتبر ما تم من إجراءات وترتيبات حتى الآن سليمة ومعقولة وستقود للوصول إلى اتفاق سلام في وقتٍ قريب.

صحيفة الجريدة

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