السودان: قرارات مهمة بشأن فصل بعض القضاة وإعادة المفصولين تعسفياً





كشفت مصادر موثوقة عن اجازة توصيات عدد من القرارات الحاسمة والمهمة بشأن إعادة القضاة المفصولين تعسفياً في عهد نظام الانقاذ عام 1989م، وقرارات مجلس المحاسبة بفصل بعض القضاة في اجتماع المفوضية القضائية

وينعقد ظهر اليوم الأحد اجتماع المفوضية القضائية، برئاسة رئيس القضاء ووزير العدل، ونقيب المحاميين ووزير المالية وعميد كلية القانون ونائب رئيس القضاء والامين العام.

وأبلعت مصادر (أول النهار) أن مجالس المحاسبة أوصت بفصل عدد من القضاة، وسيتم الاعلان عنهم خلال الاجتماع، وأشارت إلى أن القرار تم وفقاً لتوصيات لجان المحاسبة.

وكانت اللجنة المكلفة بالنظر في ملفات القضاة المحالين للصالح العام خلال الأعوام (1989-1992) بإعادة (25) قاضي للخدمة وهم الذين لم يتجاوزوا سن المعاش في الوقت الذي أوصت فيه لجان المحاسبة التي شكلتها رئيسة القضاء مولانا نعمات عبدالله بفصل قضاة بسبب مخالفات وتجاوزات إدارية.

صحيفة أول النهار

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