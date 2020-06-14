ضبط كميات من المخدرات بولاية جنوب دارفور





تمكنت شرطة مكافحة المخدرات بولاية جنوب دارفور من ضبط كميات كبيرة من المخدرات والبذور ضمن الحملة الصيفية الإستباقية لمكافحة ومنع زراعة المخدرات بمحلية الردوم.

وقال اللواء شرطة صلاح الدين احمد الزين مدير شرطة الولاية أن الحملة غطت أكثر من ٨٠ %من المساحات المستهدفة وتمكنت من ضبط كميات مقدرة من البذور المعدة للزراعة فضلا عن المخدرات الجاهزة مشيداً بجهود إدارة مكافحة المخدرات بجنوب دارفور في تحقيق هذا الإنجاز مؤكداً دعمه للإدارة وتوفير كافة المعينات لها حتى تضطلع بدورها في محاربة المخدرات التي أصبحت أحد المهددات الأمنية في المجتمع معلناً تبرعه بمبلغ 50الف جنبه للقوة التي نفذت الحملة لافتاً إلى أن الدولة لديها خطة في تحويل مناطق زراعة المخدرات إلى مناطق إنتاج الذهب والمعادن الأخرى.

وأوضح العقيد شرطة حماد حسب الله أحمد مدير إدارة مكافحة المخدرات بالولاية أن الضبطية اشتملت على عدد(١٠٥) جوال حشيش و(٣٥) باقة بذور و(٢) موتر وكميات أخري من المخدرات تمت إبادتها لصعوبة الترحيل مناشداً منظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام بتبصير الشباب بمخاطر المخدرات.

سونا

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