إعادة ٢٥ من القضاة المفصولين تعسفيا وتعيينهم بالمحكمة العليا





عقدت المفوضية القومية للخدمة القضائية اليوم اجتماعها الأول لهذا العام؛ بمباني السلطة القضائية ؛برئاسة مولانا نعمات عبدالله محمد خيررئيس القضاء ؛ورئيس المفوضية القوميه للخدمة القضائية وبحضور نائب رئيس القضاء ووزير المالية ونقيب المحامين وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم والأمين العام للمفوضية ونائبه.

وقررالاجتماع إعادة ٢٥ قاضياً للخدمة بالسلطة القضائية و المفصولين تعسفيا وتعيينهم قضاة بالمحكمه العليا؛كما أمن الاجتماع على إعادة 11قاضياً من القضاة الذين أجبروا على الاستقالة في بداية حكم الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ إلى الخدمة بمختلف الدرجات القضائية ؛علاوة على تسوية حقوق القضاة المفصولين تعسفيا ؛الذين بلغوا السن المعاشية وعددهم ٥٤ قاضياً.

وأيدت المفوضية في اجتماعها قرارات مجلس المحاسبة؛ التى قضت فيها بفصل عدد من القضاة الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات تستدعى الفصل.

وعلى صعيد آخر أصدرت سعادة رئيس القضاء قراراً بإنهاء خدمة عدد ٤ من القضاة الذين تم تعيينهم خلال العام ٢٠١٨م بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية لسنة ١٩٨٦ تعديل ٢٠١٧.

وأبدت رئيس القضاء خلال الاجتماع استعداد السلطة القضائية وجاهزيتها للبدء في إجراءات المحاكمات المتعلقة برموز النظام السابق بعد إحالتها إليها من النيابة العامة؛ مشيرة إلى أن السلطة القضائية أكملت استعداداتها من حيث قاعات المحاكمات والقضاة حال تسلمها لملفات الدعاوى الجنائية المذكورة مع مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة.

وفيما يلي تنشر وكالة السودان للأنباء أسماء القضاة المفصولين تعسفيا والذين تماعادتهم للخدمة كقضاة بالمحكمة العليا وهم :

١- سيف الدولة حمدنا الله عبدالقادر

٢- عبدالباسط الباقر عباس

٣- حسن البرهان عبد الرحمن

٤- الفاتح محمد مختار درار

٥- عطا الله الامام محمد

٦- فوزي محمد وداعة الله

٧- حسين الجاك الشيخ

٨- طارق سيد احمد عبد الله

٩- مجد الدين زين العابدين مصطفى

١٠- سعد الدين حسن طه

١١- عبد الإله محمد عثمان زمراوي

١٢- سلوى حسين يوسف

١٣- امال علي جيلاني

١٤- علوية العبيد علي دولة

١٥- هاشم احمد محمد ابراهيم

١٦- عباس عبد القادر بله

١٧- محمد عبدالله إسماعيل

١٨- احمد صلاح الدين عووضة

١٩- عبد العادل محمد سعيد

٢٠ – الشيخ حسن فضل الله

٢١- هشام بابكر عبد الله الشيخ

٢٢- محمد السبكي محمد الجزولي

٢٣ – محمد ابراهيم محمد امبابي

٢٤ – طارق عثمان عبد الرحيم

٢٥- شرف الدين محمد موسى اسحاق

سونا

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