أكرم التوم يعلق على خلافه مع وزير المالية





نفى وزير الصحة أكرم التوم، وجود خلاف بينه ووزير المالية إبراهيم البدوي، على خلفية خطاب أرسلته وزارة الصحة للمالية بشأن التصرف في أموال جائحة (كورونا)، وردت عليه المالية بالنفي. وأكد التوم أن إبراهيم البدوي (أخ عزيز)، وقال إن العلاقة بين كل وزارات الحكومة تقوم على الإلفة والمحبة، ويعملون في انسجام كامل وتوافق في أساسيات القضايا، وقال إن ما يخرج للإعلام بين الفينة والأخرى هو (مجرد خلافات مهنية شفافة لا تفسد للود قضية ويتم حسمها بالمؤسسية وليس فيها تخوين أو مزايدات). وقال التوم خلال حديثه بمؤتمر الرابطة النوبية بالمملكة المتحدة عبر الإنترنت اليوم الأحد، إن هذه ليست أول مرة ولن تكون الأخيرة لخلاف بين وزيرين، وأضاف (لكن قناعتنا الثابتة هو أن هدفنا واحد هو الالتزام بالوثيقة الدستورية وتحقيق تطلعات الشعب).

الخرطوم- سودان فيرست

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