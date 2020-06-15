أول رد فعل لوزير المالية السوداني تجاه خطاب وزير الصحة بشأن أموال كورونا





صرّح وزير المالية السوداني د. “إبراهيم البدوي” في أول رد فعل له تجاه خطاب وزير الصحة د. أكرم التوم المسرب، ” أن قواعد العمل تلزمني بعدم التطرق للمراسلات الداخلية”.

وأضاف “البدوي” عبر تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر اليوم الاثنين، اطلعت عليها (السوداني)، “ما يشغله الآن الحل العاجل لأزمة الدواء، وطلبت من السيد رئيس الوزراء تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الشأن”.

مؤكداً إلتزام وزارته مبدأ الشفافية وتمليك الحقائق للشعب.

جاء ذلك في رده لسؤال من أحد متابعيه بتويتر حول تسريب خطاب داخلي موجهاً من وزير الصحة للمالية بشأن أموال الدواء.

وكان وزير الصحة الاتحادي د. أكرم علي التوم، قد اتهم وزارة المالية باستخدام اموال جائحة كورونا لصالح كهرباء بورتسودان وسداد مستحقات المبعوثين للخارج وأشياء أخرى.

وقال التوم في رسالة لوزير المالية د. إبراهيم البدوي :” يؤسفنا إخطاركم بعجز وزارة المالية عن تسديد فاتورة الدواء منذ ديسمبر 2019م.

وحث وزير المالية بتحويل المبالغ المطلوبة بحلول الإثنين 15 يونيو الجاري، لحساب الإمدادات الطبية لتفادي الوقوع في مستوى أسوأ من الكارثة الصحية التي تعيشها البلاد.

الخرطوم: محمد الطاهر

صحيفة السوداني

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