حمدوك “الساخر”: أنا ملاحظ الود أكرم جدادو بقي اكتر من جدادي من جات دولارت الكورونا





تحظى منشورات طريفة ومرحة بتفاعل كبير على صفحة ساخرة على فيسبوك باسم (الخبير الإقتصادي حمدوك)، ويشير مرافبون على خطورة الصفحات المزيفة على فيسبوك والتي إنتشرت بأسماء مشاهير في السودان فيما يعتبرها البعض تنفيس لما يعيش فيه الشعب من أزمات متواصلة.

ومن اخر المنشورات الساخرة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) بحسب ما نقل محرر النيلين (أخبرني اليوم الود البدوي وزير المالية أن الدولار عمل 155 جنيه ، قلته ليو ماضرني إن أصبح ب1000 جنيه ، لأنو أنا أصلاً بصرف بالدولار .).

ومنها (سوف أقوم بتشكيل لجنة لإحتواء الخلاف بين الود أكرم وزير الصحة والود البدوي وزير المالية وأنا ذاتي داير أعرف قروش الكورونا مشت وين وبعدين أنا ملاحظ الود أكرم جدادو بقي اكتر من جدادي من جات دولارت الكورونا).

ومنها (جماهير شعبنا الصامد الصابر ، الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء تبشركم بإنتهاء القطوعات المبرمجة، وتعلن عن بداية القطوعات العشوائية إبتداء من اليوم ولمدة سنتين لقدام .سنصمد وسنعبر وسننتصر).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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