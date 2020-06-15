فيديو.. عبد الحي يوسف حول العالقين: الدولة ما سألت عنهم ولا إهتمت بهم وحدث منها تقصير كبير ولا شك أن الله جل جلاله سائلهم





قال الشيخ عبد الحي يوسف عبر مقطع فيديو قصير من برنامجه على قناة طيبة الفضائية حول قضية العالقين السودانيين (لقد عهدنا من الدول التي نحترم مواطنيها ورعاياها ربما تبعث بطائرة لاجل أن تجلب مواطناً واحداً عالق في بلد أخرى).

وقال الشيخ عبد الحي يوسف بحسب مشاهدة كوش نيوز للفيديو المرفق (الدولة لقد حدث منها تقصير كبير تجاه هؤلاء العالقين ولا شك أن الله جل جلاله سائلهم، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فإن الدولة ما سألت عنهم ولا إهتمت بهم ولا سعت في حل مشكلاتهم بل لم يجدوا حتى الكلمة الطيبة، وأسال الله أن يعجل فرجهم).

الخرطوم (كوش نيوز)

تعليق الشيخ د.عبدالحي يوسف عن العالقين تعليق الشيخ د.عبدالحي يوسف عن العالقين Geplaatst door ‎مكتبة فتاوى الشيخ عبد الحي يوسف‎ op Maandag 15 juni 2020

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