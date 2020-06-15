تحذير خطير: الوزير الشيوعي أكرم بعد أن تسبب في قتل السودانيين يسعى لاحداث مجاعة في السودان





كشفت قيادي كبير في حزب مشارك من ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير أن وزير الصحة الشيوعي أكرم يوصي بإغلاق صحي بطريقة لم تحدث في أي من دول العالم الثالث وأنه يخطط لقطع الطريق أمام نجاح الموسم الزراعي حتى تحدث مجاعة في السودان،

وقال المصدر لمحرر النيلين طالباً عدم ذكر إسمه (مع توصيات أكرم بحظر السفر بين ولايات السودان، كيف تستطيع العمالة الزراعية أن يتحركوا من مناطقهم المختلفة ليصلوا مناطق الإنتاج، أنه يسعى لإحداث مجاعة في السودان ، هكذا هم الشيوعيون أعداء الإنسانية يعشقون الفتنة والموت والدمار للشعوب).

وقال وزير الصحة الشيوعي د. أكرم علي التوم في حوار مسجل بالفيديو مع وكالة السودان (قرار فتح المطار ل48 ساعة أو 72 ساعة لعودة عالقين، هو الذي أدخل كورونا الي السودان، بإختصار، ووزارة الصحة لم تكن جزءا من هذا القرار).

وتحدثت تقارير صحفية متنوعة عن فشل غير مسبوق لوزير الصحة في السودان د. أكرم التوم، الذي تغيب عن 200 إجتماع بسبب أنه يصحو متأخراً ولا بعمل بالنهار، فيما أشارت تقارير أخرى أنه مريض وغير مؤهل صحياً لتبعات منصبه.

الوزير الشيوعي أكرم أصدر قرارا بإغلاق المستشفيات،ليتسبب في موت عشرات المواطنين امام المستشفيات وتعامل بعنجهية في قضية العالقين، قام برفت عدد كبير من المدراء في وزارته الذي عينهم هو بنفسه وتقدم بعضهم بالإستقالات وعبروا عن إستحالة العمل معه.

أكرم التوم تسبب في أزمة كبيرة لنقص الدواء في السودان حيث رفض التسعيرة الجديدة دون أن يقدم أي حلول وعرض حياة السودانيين للخطر.

ولمدارة فشله الواضح يحاول أن يلقي المسؤولية على وزير المالية، وهو يتحدث في خطابه أن سبب الأزمة توقف التحويلات الدولارية منذ 19 ديسمبر 2019، ويتساءل مراقبون لماذا صمت كل هذه الفترة.

وكتب يوم الأحد الأستاذ عطاف محمد أحد كبار الصحفيين وكتاب الرأي في السودان بحسب ما نقل عنه محرر النيلين (يؤسفني القول؛ ان استمرار د. اكرم على رأس وزارة الصحة، يعني المزيد من الموت للشعب السوداني).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

شارك الموضوع :





